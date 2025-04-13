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Стало известно, чем обернется для Украины отсутствие систем ПВО Patriot

Полковник Матвийчук: потеря систем ПВО Patriot может стать серьезной для Украины
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Global Look Press

Отсутствие систем ПВО Patriot на Украине подорвет защиту объектов стратегического значения на территории страны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя решение ФРГ остановить поставки Киеву.

«Patriot — это американское производство, и у Германии самой есть проблемы с этими системами. Они дорогие, требуют постоянных модификаций, работы обученного персонала. Для Украины эти системы были важным подспорьем, многие объекты прикрывались именно ими», — указал эксперт.

Он также заметил, что этими системами на Украине управляли военнослужащие стран НАТО. По его словам, сегодня соответствующих специалистов там не осталось.

Матвийчук назвал «неприятным для Украины» решение ФРГ, поскольку теперь стратегические объекты останутся «неприкрытыми». В то же время военный подчеркнул, что функционал этих систем ПВО на территории республики был ограничен.

До этого глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не может передать Украине дополнительные системы ПВО Patriot американского производства.

Ранее полковник заявил о попытках ВСУ реализовать «курский сценарий» в других регионах России.

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