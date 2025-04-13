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Сибига заявил о «глобальной значимости и важности» Украины

Сибига: мир поддерживает принципиальный подход Украины к завершению конфликта
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам Анталийского дипломатического форума в Турции заявил, что в мире понимают, что конфликт Москвы и Киева должен закончиться на «справедливых условиях». Его слова передает «Укринформ».

«Ключевой вывод, который можем сделать по результатам двусторонних и многосторонних встреч, участия в дискуссионных панелях, - все понимают необходимость и важность завершения войны в Украине справедливым способом», — сказал Сибига.

По его словам, мир стремится к достижению для Украины «всеобъемлющего справедливого мира» и осознает необходимость поддержки Киева на этом пути.

«Также я четко вижу и могу заявить о глобальной важности и значимости Украины. Что безопасность на Украине, и то, как закончится эта война против Украины, напрямую влияет на ситуацию безопасности в других регионах мира», — сказал глава МИД.

В начале апреля американская газета The Wall Street Journal описала планы Украины по урегулированию конфликта. Так, по мнению издания, Украина не желает капитуляции перед Россией и при этом не хочет потерять свою экономическую независимость на фоне переговоров о соглашении Киева и Вашингтона по ресурсам. Отмечалось, что Россия, в свою очередь, хочет доминировать на Украине и не допустить ее интеграции с Западом.

Ранее Украина поделилась со странами Запада «списком желаний» по размещению миротворцев.

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