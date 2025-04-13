Сербия должна ввести более глубокое взаимодействие со странами БРИКС для того, чтобы воспользоваться большим потенциалом экономического развития. Об этом РИА Новости заявила сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски.

«Мы считаем, что нам следует активизировать наше сотрудничество с группой БРИКС как в целом, так и со странами, входящими в группу по отдельности <...> Я лично считаю, что у нас есть огромный потенциал вступления в БРИКС, но мы могли бы начать со статуса наблюдателя. Для того, чтобы получить его, Сербии нужно получить приглашение. Мы считаем, что присоединиться к БРИКС выгодно», — считает Джурджевич-Стаменковски.

Она добавила, что концепция взаимодействия БРИКС полностью устраивает Белград, к тому же членство в организации не будет означать отказ от европейского курса Сербии. Джурджевич-Стаменковски признала, что в Брюсселе вряд ли заинтересованы видеть Сербию полноправным членом ЕС, судя по неоднозначным действиям и сигналам от европейских структур.

Поэтому, как пояснила министр, Сербия стремится расширять географию своего международного сотрудничества.

До этого заместитель главы сербского правительства Александар Вулин заявил, что призыв комиссара Европейского союза (ЕС) по вопросам расширения Марты Кос не включать его, Вулина, в состав нового кабинета министров свидетельствует о том, что региональное содружество рассматривает республику в качестве своей колонии.

Ранее в Кремле заявили, что в ЕС набирает обороты тенденция на политические гонения.