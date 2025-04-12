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Вице-премьер Сербии Вулин ответил на критику со стороны еврокомиссара Кос

Вулин заявил, что ЕС рассматривает Сербию в качестве своей колонии
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Призыв комиссара Европейского союза (ЕС) по вопросам расширения Марты Кос не включать вице-премьера Сербии Александара Вулина в состав нового кабинета министров свидетельствует о том, что региональное содружество рассматривает республику в качестве своей колонии. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил сам заместитель главы сербского правительства.

Как отметил политик, Кос спутала свои полномочия с полномочиями «оккупационного координатора». При этом он подчеркнул, что Сербия является свободным государством.

«Мы не принимаем и не слушаем никаких команд от кого-либо, в том числе от ЕС. <...> Кос показала, что ЕС на самом деле о нас думает, что воспринимает нас не как партнеров, а как свою колонию», — добавил Вулин.

По словам политика, принять решение о его включении в состав нового правительства могут только президент Сербии Александар Вучич и будущий премьер-министр. В то же время он выразил уверенность, что следующий состав кабинета министров будет руководствоваться принципами преемственности. В том числе это значит, что оно не станет вводить санкции против РФ.

29 марта комиссар ЕС по вопросам расширения прокомментировала заявление Вулина о том, что его страна никогда не станет членом регионального содружества и вместо этого может вступить в БРИКС. На этом фоне Кос выразила надежду, что вице-премьер Сербии не войдет в состав нового правительства республики.

Ранее в Кремле заявили, что в ЕС набирает обороты тенденция на политические гонения.

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