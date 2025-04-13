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Глава РФПИ осадил британского журналиста

Дмитриев призвал журналиста из Британии Блэра заняться делом вместо обвинений РФ
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Александр Вильф/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Х призвал журналиста британской газеты Telegraph Дэвида Блэра «заняться делом». Так он ответил на обвинения этого представителя СМИ в свой адрес.

Блэр ранее на своей странице в X заявил, что руководитель РФПИ является «зловещим кремлевским инсайдером, чья миссия — обмануть Белый дом» и президента США Дональда Трампа. К своей публикации он прикрепил ссылку на статью из Telegraph от другого журналиста с биографической информацией о Дмитриеве.

«Дорогой Дэвид, возможно, по-настоящему зловещи те, кто навешивает ярлыки на других и неустанно трудится, чтобы подорвать диалог между США и Россией и мирный процесс. Займитесь делом», — написал глава РФПИ.

Он также попросил Блэра позволить «хорошим, честным британским журналистам делать тяжелую работу по спасению репутации» журналистики Соединенного Королевства.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и специального посланника президента США Уиткоффа.

Американский политик прилетел в Россию уже в третий раз с момента инаугурации президента США. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ и посетил синагогу.

Дмитриев назвал продуктивными переговоры со спецпосланником лидера Соединенных Штатов.

Ранее в России раскрыли суть переговоров Москвы и Вашингтона.

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