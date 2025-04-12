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В МИД Омана высказались о переговорах между США и Ираном

МИД Омана: переговоры между США и Ираном помогли сблизить точки зрения
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PalSand/Shutterstock/FOTODOM

Переговоры США и Ирана в Омане прошли в дружественной атмосфере и помогли сблизить точки зрения. Об этом в соцсети X заявил глава министерства иностранных дел султаната Бадр аль-Бусаиди.

«Я хотел бы поблагодарить моих двух коллег за взаимодействие, которое состоялось в дружественной атмосфере, которая способствовала сближению точек зрения, что поможет достичь регионального и глобального мира и безопасности», — написал аль-Бусаиди.

Он подчеркнул, что Оман продолжит работать с Вашингтоном и Тегераном для достижения глобального и регионального мира.

В Маскате, столице Омана, 12 апреля прошли непрямые переговоры между представителями Ирана и США. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркивал серьезность намерений Тегерана достичь справедливого и взаимовыгодного соглашения. Он заявил, что аналогичный подход со стороны Вашингтона существенно повысит вероятность заключения предварительного соглашения, которое определит дальнейший ход переговоров.

Также стало известно, что спецпосланник США Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи после завершения непрямых переговоров провели краткую личную встречу.

Ранее в США заявили, что Трамп готов пойти на уступки ради сделки с Ираном.

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