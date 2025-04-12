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В Иране отказались снижать уровень обогащения урана ради снятия санкций

Коусари: Иран не станет снижать уровень обогащения урана ради снятия санкций США
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Иран не будет снижать уровень обогащения урана в обмен на снятие санкций США. Об этом РИА Новости заявил член парламентской комиссии республики по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Коусари.

«С тех пор, как президент США (Дональд Трамп в 2018 году — «Газета.Ru») нарушил соглашение СВПД (выйдя из него — «Газета.Ru»), эти обсуждения уже не имеют никакого смысла», — сказал Коусари.

12 апреля в столице Омана Маскате начались непрямые переговоры между делегациями Ирана и США. В них участвуют министр иностранных дел республики Аббас Арагчи и специальный представитель американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По информации агентства Reuters, основными темами переговоров станут деэскалация региональной напряженности, обмен пленными и некоторое ослабление санкций в обмен на ограничения ядерной программы Ирана.

Ядерная сделка, или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции, то есть постоянных членов Совбеза ООН, и Германии. В рамках иранская сторона должна была пускать инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а страны Запада — пошагово снимать с Тегерана санкции.

Ранее в МИД Ирана назвали условие для начала прямых переговоров с США.

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