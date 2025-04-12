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Лавров раскрыл отношение НАТО к обещаниям под честное слово

Лавров: в НАТО не имели ни малейшего представления о незыблемости честного слова
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Kaan Soyturk/Reuters

Руководители НАТО во времена экспансии блока не имели ни малейшего представления о незыблемости честного слова. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Анатолийском дипломатическом форуме, передает ТАСС.

Лавров напомнил, как в Североатлантическом альянсе в свое время давали обещания первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, а затем и первому президенту РФ Борису Ельцину, что альянс ни на шаг не продвинется на восток, если российские войска будут выведены из Германии.

Затем министр добавил, что его часто спрашивают, почему Россия не настаивала на письменных гарантиях. Лавров в связи с этим напомнил, что в российской культуре, особенно в XVII-XVIII веках, слово и рукопожатие имели огромное значение.

«Просто давали честное слово и скрепляли сделку рукопожатием, и это никогда не нарушалось», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ высказал предположение, что руководители НАТО, принимавшие решения о расширении альянса, не разделяли этих традиций и не понимали значения честного слова.

До этого Лавров заявил, что Североатлантический альянс должен был быть распущен после того, как СССР и его военный блок прекратили свое существование.

Ранее Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким» человеком.

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