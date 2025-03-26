Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким» человеком

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте является «смешным и жалким» человеком.

Таким образом министр отреагировал на просьбу генсека Североатлантического альянса к президенту США Дональду Трампу «не впутывать НАТО в тему Гренландии». Он назвал это «позорным явлением».

«Генсекретарь НАТО Марк Рютте перед началом встречи с американским президентом в Белом доме выразил надежду, что США не будут впутывать НАТО в тему Гренландии. Что получается? Человек, который обязан блюсти интересы стран-членов — Дания, владеющая сейчас Гренландией, входит в НАТО — и не допускать нарушения территориальной целости входящих в блок государств, говорит, что он этим занимается, но по Гренландии даже не хочет высказываться… Смешной и жалкий человек», — сказал дипломат.

10 марта Трамп вновь заявил о стремлении включить Гренландию в состав Соединенных Штатов, однако в этот раз подчеркнул, что такое возможно лишь при желании жителей острова. По его словам, Вашингтон «поддерживает право народа Гренландии самостоятельно определять свое будущее». Американский лидер заверил, что США продолжат обеспечивать безопасность острова.

Ранее в Германии заявили, что готовы рассмотреть вопрос размещения войск НАТО в Гренландии.