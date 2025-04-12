Украинский вице-премьер рассказала о длительности переговоров с США по недрам

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила на брифинге, что консультации Киева и Вашингтона по поводу соглашения о недрах рассчитаны на два дня. Ее слова приводит издание «Общественное. Новости».

По словам вице-премьера, Украина уже предоставила для встречи в Вашингтоне все согласованные позиции, а в качестве консультанта задействовала юридическую фирму Hogan Lovells.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что делегация республики пробудет в американской столице с 11 по 12 апреля, где встретится с представителями США для обсуждения сделки по полезным ископаемым. Украину будут представлять заместители министров экономики и юстиции, однако не политики «более высокого уровня».

Как рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, новый договор касается всех полезных ископаемых, в числе которых нефть и газ. Кроме того, доход будет сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу. Вашингтон не будет дополнительно поддерживать Киев и вправе запретить Украине продавать ресурсы другим странам. Ожидается, что соглашение будет бессрочным, а изменения можно будет вносить только с разрешения США.

Ранее Украина обозначила свои «красные линии» по ресурсной сделке с США.