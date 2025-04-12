В МИД высказались об отзыве приглашения фотографа ТАСС на World Press Photo

Отзыв приглашения фотокорреспондента ТАСС Михаила Терещенко на церемонию награждения является «актом самострела» международного фотоконкурса World Press Photo. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Это такой позор, что лучше бы просто молчали. Возникает вопрос, фотографии на конкурс принимать будут только с нейтральными сюжетами: природа, цветочки, бабочки?» — написала дипломат.

Захарова добавила, что ТАСС ежегодно принимал участие в конкурсе. При этом в период с 1956 по 1992 год фотографии агентства более 25 раз занимали призовые места. По словам представителя МИД, таким образом состязание создавало свою репутацию.

Об отзыве приглашения ТАСС сообщал несколькими часами ранее. В качестве объяснения организаторы сослались на обострившуюся геополитическую ситуацию в Европе, заявив о невозможности присутствия Терещенко на церемонии.

Ранее Вашингтон отказал российским дипломатам в поездке на мемориальную церемонию.