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В МИД высказались об отзыве приглашения фотографа ТАСС на World Press Photo

Захарова: отзыв приглашения фотографа ТАСС — акт самострела World Press Photo
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Отзыв приглашения фотокорреспондента ТАСС Михаила Терещенко на церемонию награждения является «актом самострела» международного фотоконкурса World Press Photo. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Это такой позор, что лучше бы просто молчали. Возникает вопрос, фотографии на конкурс принимать будут только с нейтральными сюжетами: природа, цветочки, бабочки?» — написала дипломат.

Захарова добавила, что ТАСС ежегодно принимал участие в конкурсе. При этом в период с 1956 по 1992 год фотографии агентства более 25 раз занимали призовые места. По словам представителя МИД, таким образом состязание создавало свою репутацию.

Об отзыве приглашения ТАСС сообщал несколькими часами ранее. В качестве объяснения организаторы сослались на обострившуюся геополитическую ситуацию в Европе, заявив о невозможности присутствия Терещенко на церемонии.

Ранее Вашингтон отказал российским дипломатам в поездке на мемориальную церемонию.

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