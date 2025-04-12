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На фоне торговых войн в США уже могла наступить рецессия

Глава BlackRock Финк: США близки к рецессии или уже в ней
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Unsplash

Экономика США ослабла настолько сильно, что может начаться ее спад. Об этом CNBC заявил глава крупнейшей в мире инвесткомпании по объему активов BlackRock Ларри Финк.

«Думаю, сейчас мы очень близки к рецессии, если уже не в ней», — сказал он.

Опасения по поводу замедления американской экономики усилились после того, как на прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении масштабных импортных пошлин, что привело к распродаже на фондовом рынке.

Финк отметил, что хоть Трамп затем и приостановил часть повышенных тарифов на 90 дней, этого оказалось недостаточно для восстановления доверия к экономике. Этим решением Трамп выдал Китаю «болевую точку»: президент США не готов рисковать американской экономикой ради своих целей, пишет The New York Times.

До этого немецкий журнал Bild писал, что президент США Дональд Трамп якобы «разочарован» своими советниками из-за результатов введения жестких тарифов, поэтому отодвигает от себя сторонников этого решения.

Ранее Трамп наложил пошлины на пингвинов.

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