Сессия с участием Лаврова на Анталийском форуме стала второй по популярности

«Ъ»: сессия с участием главы МИД России Лаврова вызвала ажиотаж в Анталье

Сессия с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Анталийском форуме в Турции вызвала ажиотаж, собрался полный зал международных гостей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что модератор встречи, приветствуя Лаврова, назвал его «рок-звездой дипломатии». Сессия с участием российского министра на форуме стала второй по популярности после выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам корреспондента газеты, мест для слушателей во время выступления Лаврова не хватило, некоторым гостям пришлось стоять. Мероприятие посетили гости из разных мест: Европы, Африки, Ближнего Востока, Азии, самой Турции.

Анталийский дипломатический форум проходит ежегодно по инициативе президента Турции. В текущем году мероприятие проходит под девизом «Восстановление дипломатии в раздробленном мире».

Лавров прибыл в Анталью 11 апреля. Дипломат провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, с курдским лидером Ирака Масудом Барзани, с министром иностранных дел Судана Али Юсефом Шарифом и с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Ранее Лавров начал встречу с главой МИД Казахстана шуткой о гвоздике.