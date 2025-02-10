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Делегация из России посетила молитвенный завтрак с Трампом в Вашингтоне

Гайдамака: делегация РФ посетила Национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне
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Mike Segar/Reuters

Делегация религиозных и общественных деятелей из России приняла 6 февраля участие в ежегодном Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Об этом сообщил ТАСС президент российского фонда «Национальная духовная трапеза» Андрей Гайдамака.

По словам Гайдамаки, он и другие члены делегации получили приглашения от организаторов, посчитавших их присутствие важным. По его словам, на встрече собралось «огромное количество людей из политики, бизнеса, из религиозных организаций».

Представителям РФ в том числе удалось посетить выступления президента США Дональда Трампа и спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона в гостинице Washington Hilton.

Также встречу с российской делегацией провел член Палаты представителей Конгресса США Роберт Адерхолт. В ходе беседы затрагивался вопрос «о необходимости выстраивания» отношений между Соединенными Штатами и Россией.

Национальный молитвенный завтрак — мероприятие, проводимое каждый год в начале февраля в Вашингтоне американским конгрессом и некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation. Впервые такой завтра был проведен в столице США в 1953 году, тогда на нем выступил президент Дуайт Эйзенхауэр. С 1980 года основная часть мероприятий проводится в гостинице Washington Hilton.

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