Представитель Ирана передал США позицию Тегерана через оманских посредников

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи во время переговоров с оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди передал ему позицию Тегерана для последующей передачи американской стороне. Об этом сообщает Telegram-канал министерства исламской республики.

«В рамках непрямых переговоров между Ираном и США министр иностранных дел нашей страны предоставил министру иностранных дел Омана координаты и позиции Исламской Республики Иран для передачи другой стороне», — говорится в сообщении.

До этого агентство ISNA писало, что иранская переговорная делегация направляется в столицу Омана Маскат для проведения непрямых переговоров с США.

Непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном пройдут в субботу днем. Иранскую делегацию возглавит Арагчи, а американскую — Стив Виткофф, специальный представитель США по Западной Азии.

Официальные лица Омана пока не объявили место проведения переговоров, но источники ISNA сообщили, что переговоры будут проходить в одном месте, но в разных комнатах, и, возможно, посредством письменных текстов. Предположительно, они обсудят иранскую ядерную программу.

Ранее Уиткофф заявил, что США хотят ликвидации ядерной программы Ирана.