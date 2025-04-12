Mysl Polska: плохие отношения с РФ никогда не будут выгодны Польше

Польские власти испортили отношения с РФ ради осуществления неких внутренних политических целей. Об этом пишет журнал Mysl Polska.

Как отметили авторы материала, Варшаве никогда не будет выгодно ухудшение отношений с Москвой.

«То, что в целях внутриполитической борьбы портятся и без того сложные отношения со сверхдержавой, которой является РФ — это показатель краха политической мысли в Польше», — подчеркивается в статье.

6 апреля глава Совета по сотрудничеству с Украиной при правительстве Польши Павел Коваль предостерег президента США Дональда Трампа от совершения «исторической ошибки» в отношениях с РФ. Речь шла о признании новых российских регионов, что станет для Варшавы и ряда других европейских государств «‎пересечением красной линии».

В то же время чиновник прокомментировал нежелание американского лидера включать страны Европы в процесс урегулирования украинского кризиса. По его словам, обсуждать безопасность на Украине отдельно от общей проблемы безопасности в Центральной Европе очень сложно.

Ранее в министерстве иностранных дел Польши оценили возможность отправки военнослужащих страны на Украину.