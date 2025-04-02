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Глава МИД Польши ответил на вопрос об отправке военных на Украину

МИД Польши: Варшава не будет отправлять миротворцев на Украину
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Vladislav Culiomza/Reuters

Польша не планирует отправлять своих военных на Украину в рамках возможной миротворческой миссии Европы. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает портал Onet.

«Я так не думаю», — ответил он на вопрос о том, будут ли польские солдаты отправлены на Украину.

При этом, по словам главы МИД Польши, Варшава станет крупнейшим бенефициаром восстановления Украины, в силу языковой близости и самой логистики страна будет «логистическим хабом этого восстановления».

До этого посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявлял, что проект стран ЕС по созданию «контингента сдерживания» на Украине можно рассматривать как неприкрытую оккупацию этой страны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с представителями «узкого круга стран» о размещении военного контингента на Украине состоится 4 апреля. По итогам «первой глубокой встречи» можно ожидать разъяснения «некоторых деталей», сообщил он. Обсуждение будет основываться на «подготовленных предложениях украинской стороны», добавил Зеленский.

Ранее на Западе заявили, что у Европы нет сил для отправки войск на Украину.

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