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Украина заявила о кратном росте производства крылатых ракет

Минпром Украины: Киев за год нарастил производство ракет в восемь раз
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Efrem Lukatsky/AP

Украина за год увеличила производство крылатых ракет в восемь раз. С таким утверждением выступил министр стратегической промышленности Украины Герман Сметанин, передает агентство УНИАН.

Как сообщил министр, еще несколько лет назад Украина производила только одну модель крылатой ракеты – «Нептун». Сегодня Киев имеет «очень много новых изделий, которые обеспечили увеличение объема производства в восемь раз, по сравнению с 2023 годом».

До этого военный аналитик Михаил Онуфриенко заявлял, что завод по производству боеприпасов в городе Шостке Сумской области, атакованный Вооруженными силами (ВС) РФ, пытался выпускать 155-миллиметровые снаряды калибра НАТО.

По его словам, после удара российских военных это крупное предприятие, сохранившееся с советских времен, уже не функционально с точки зрения производства взрывчатых веществ.

Кроме того, вооруженные силы России поразили предприятие на Украине, которое занимается производством оперативно-тактических ракет.

Ранее сообщалось, что США собираются направить Украине авиабомбы GLSDB вместо ракет ATACMS.

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