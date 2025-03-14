Reuters назвал замену ATACMS, которую получит Украина

Соединенные Штаты Америки намерены возобновить поставки на Украину планирующих дальнобойных реактивных снарядов (GLSDB) вместо ракет ATACMS. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

«Боеприпасы прибудут на фоне сообщений о том, что запасы армейских тактических ракетных комплексов ATACMS аналогичной дальности на Украине истощены», — говорится в публикации.

По данным Reuters, GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 км, прошли модернизацию, чтобы лучше противостоять системам радиоэлектронного подавления.

Украинская армия сможет применить GLSDB в ближайшее время, поскольку «запасы уже присутствуют в Европе». Последний раз ВСУ использовали это оружие несколько месяцев назад, подчеркнуло агентство.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

11 марта портал Clash Report писал, что Соединенные Штаты возобновили поставки оружия Украине якобы с условием, что ВСУ будут применять его только для защиты. На следующий день глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что поставки вооружения украинской стороне через хаб Ясенка вернулись к прежним уровням.

Ранее в США не исключили поставок оружия Украине за счет замороженных активов РФ.