Трамп заявил, что падение рынков не стало причиной приостановки пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что падение рынков не стало причиной приостановки повышения пошлин. Его слова передает ТАСС.

«Я хочу поставить страну в невероятное экономическое положение, в котором мы должны быть, и это нужно было сделать много лет назад, <...>. Мы весьма сильны. Мы зарабатываем миллиарды долларов в день. Мы теряли миллиарды долларов <...> Я перевернул все», — поделился Трамп.

Он добавил, что Китай сегодня теряет миллиарды долларов. По мнению Трампа, рынок сегодня стабилен, и он смог решить связанные с его падением проблемы.

До этого Трамп рассказал, что врачи дали ему «немного» советов о переменах в образе жизни.

Незадолго до этого Трамп рассказал, что после планового медицинского освидетельствования чувствует себя в хорошей форме. Также глава Белого дома успешно прошел тест на умственные способности, к чему постоянно призывал экс-президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп пошутил, что нелегальная миграция спасла ему жизнь.