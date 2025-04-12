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Трамп заявил, что падение рынков не стало причиной приостановки пошлин

Трамп: падение рынков не привело к приостановке повышения пошлин
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что падение рынков не стало причиной приостановки повышения пошлин. Его слова передает ТАСС.

«Я хочу поставить страну в невероятное экономическое положение, в котором мы должны быть, и это нужно было сделать много лет назад, <...>. Мы весьма сильны. Мы зарабатываем миллиарды долларов в день. Мы теряли миллиарды долларов <...> Я перевернул все», — поделился Трамп.

Он добавил, что Китай сегодня теряет миллиарды долларов. По мнению Трампа, рынок сегодня стабилен, и он смог решить связанные с его падением проблемы.

До этого Трамп рассказал, что врачи дали ему «немного» советов о переменах в образе жизни.

Незадолго до этого Трамп рассказал, что после планового медицинского освидетельствования чувствует себя в хорошей форме. Также глава Белого дома успешно прошел тест на умственные способности, к чему постоянно призывал экс-президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп пошутил, что нелегальная миграция спасла ему жизнь.

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