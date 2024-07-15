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Россия и Китай начали совместные военно-морские учения

Боевые корабли России и КНР начали совместные учения в Южно-Китайском море

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t.me/rian_ru

В Южно-Китайском море начались совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2024». Об этом сообщает газета «Известия».

Российские и китайские корабли покинули порт Чжаньцзян и вышли в Южно-Китайское море для отработки задач активной фазы учения. В ходе маневров, в которых примет участие военно-морская авиация КНР, будут проводиться разведка и поиск кораблей и подводных лодок вероятного противника. Затем корабли РФ и КНР нанесут по обнаруженным мишеням различных видов ракетные, артиллерийские и реактивно-бомбометные удары.

Также пройдут мероприятия по противовоздушной и противодиверсионной обороне кораблей в открытом море.

С российской стороны в учениях «Морское взаимодействие — 2024» принимают участие корветы Тихоокеанского флота «Громкий» и «Резвый».

До этого министерство обороны РФ заявило, что совместное патрулирование российских и китайских кораблей в Тихом океане не направлено против каких-либо других стран.

Ранее в КНР заявили о готовности укреплять связи с российской армией.

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