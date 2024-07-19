В США рассказали о маневрах российских подлодок у берегов Британии

Российские подводные лодки, на вооружении которых могут находиться крылатые ракеты, заметили в Ирландском море у берегов Великобритании. Об этом в материале для американского журнала National Interest (NI) написала обозреватель Майя Карлин.

По словам Карлин, маневры у британских берегов выполняли подлодки класса Kilo. Так в НАТО обозначают российские субмарины проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка», поступивших на вооружение флота в 1980 году и с тех пор получивших несколько модификаций.

В статье NI говорится, что российские подлодки представляют опасность за счет того, что их последняя версия способна нести на борту крылатые ракеты, а также торпеды и иное вооружение, способное наносить повреждения подводной инфраструктуре.

При этом у некоторых западных стран с производством субмарин имеются определенные проблемы. Так, 16 июля агентство Bloomberg сообщило, что США вряд ли смогут произвести хотя бы одну из обещанных Австралии атомных подводных лодок в течение ближайших 10 лет.

Ранее Россия и Китай провели совместные военно-морские учения.