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Госсекретарь США оценил комментарий о работе Уиткоффа

Рубио отметил комментарий с оценкой работы спецпосланника президента Уиткоффа
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Craig Hudson/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X отметил комментарий американской политической активистки Лоры Лумер в отношении спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа.

«Людям нравится нападать на Стивена Уиткоффа, но он сделал больше для продвижения мирных переговоров и освобождения заложников, чем любой из его карьерных критиков-бюрократов за всю свою карьеру на болотах. Стив Уиткофф из кожи вон лезет ради президента [Дональда] Трампа», — написала Лумер, прикрепив к своему сообщению видео со встречи Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Американский госсекретарь сделал репост ее записи и написал: «100%».

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в пятницу в Санкт-Петербурге. Американский политик прилетает в Россию уже в третий раз с момента инаугурации президента США. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и посетил синагогу.

Ранее стало известно, куда полетел Уиткофф после переговоров с Путиным.

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