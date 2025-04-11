Полковник Дэвис не исключил, что Зеленский причастен к покушению на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут быть связаны с покушением на президента США Дональда Трампа. Об этом в эфире на YouTube заявил полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Еще до того, как мы узнали о прямой связи Украины и покушения, я говорил, что в Киеве не хотели, чтобы Трамп стал президентом, им не нравится курс на завершение конфликта, и я выражал опасения, что кто-то может предпринять конкретные действия», — сказал он.

По словам эксперта, если станет известно, что украинский лидер знал о покушении на Трампа, Соединенным Штатам «придется принять действия».

«Это нельзя пропустить просто так. Он должен уйти и получить заслуженное наказание», — добавил Дэвис.

На этой неделе американский журнал Newsweek сообщил, что гражданин США Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на Трампа, пытался купить на Украине реактивный противотанковый гранатомет или зенитную ракету Stinger. По информации издания, Раут общался по мессенджеру с человеком с Украины и запросил РПГ или Stinger. В том же сообщении обвиняемый также подчеркнул, что Трамп «неблагоприятен для Украины».

8 апреля министерство юстиции Соединенных Штатов подало ходатайство о разрешении использовать переписку Раута в его деле. Прокуроры утверждают, что обвиняемый пытался получить зенитное оружие в августе 2024 года, что является «прямым доказательством его виновности в покушении».

15 сентября 2024 года во Флориде в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился тогда еще кандидат в президенты США. Мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали. Американские СМИ сообщали, что подозреваемый — 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

Ранее Медведев заявил, что истинные заказчики сентябрьского покушения на Трампа находятся на Украине, и призвал хозяина Белого дома «покарать» их.