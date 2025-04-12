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Сладков отреагировал на введенные против него санкции Зеленского

Сладков: санкции Зеленского напоминают выговор душевнобольного человека
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Stephanie Lecocq/Reuters

Санкции украинского президента Владимира Зеленского напоминают выговор душевнобольного человека. Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Сладков, комментируя введенные против него ограничения в своем Telegram-канале.

«Душевнобольной человек ходит по улице и объявляет каждому встречному выговор с занесением в свою же медицинскую книжку», — отметил он и пожелал Украине выздоровления.

Накануне Зеленский ввел санкции против 18 юридических и 130 физических лиц, включая российских журналистов. В списки вошли: военный корреспондент телеканала «Россия 1» Александр Сладков, телеведущая Первого канала Арина Шарапова, телеведущий НТВ Андрей Норкин, телеведущая телеканала «Звезда» Надана Фридрихсон и другие журналисты.

Под санкции также попали холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), издание News Front, движение «Другая Украина», телерадиокомпания «Таврия», информационно-издательский центр «Петроцентр», издание «Правда.Ру» и другие.

Санкции введены сроком на 10 лет.

Ранее Зеленский призвал «не нервничать» по поводу снятия санкций с России.

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