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В Грузии указали на плачевное положение Великобритании

Кобахидзе: санкции против чиновников говорят о трагическом положении Британии
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Lorenz Huter/IMAGO/photothek/Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что персональные санкции против генерального прокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых ведомств страны говорят о трагическом положении Великобритании. Его слова передает ТАСС.

«Страна, которая является носителем [богатых] традиций, без всяких доказательств, фактов применяет против людей меру, соотносимую с уголовным преступлением. Это, конечно же, говорит о трагичности, исходя из той истории, которую до сих пор прошла Англия, Великобритания», — отметил Кобахидзе.

Он добавил, что в Грузии могут лишь выразить сожаление в связи с решением британских властей.

До этого Королевский суд лондонского района Сазерк приговорил к тюремному заключению бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Его признали виновным в обходе антироссийских санкций в период с февраля 2023 года по январь 2024 года. Сам экс-губернатор не считает себя виновным.

Ранее руководство Грузии обвинили в помощи России в обходе санкций.

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