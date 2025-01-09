Руководство Грузии обвинили в помощи России в обходе санкций

Грузинская экономика после прихода к власти партии «Грузинская мечта» ослабла, а какие-то доходы страна получает за счет помощи России в обходе западных санкций, такое мнение высказала бывший президент страны Саломе Зурабишвили.

По ее словам, одним из источников такого заработка стала перепродажа дорогостоящих автомобилей. Их направляют через Грузию в страны Средней Азии, но на самом деле, как считает Зурабишвили, машины идут в Россию.

При этом политик отметила, что отдельного исследования стоит то, что находится в самих машинах в момент пересечения границы.

В декабре «Автостат» провел исследование, по результатам которого выяснилось, что приобретение автомобиля по параллельному импорту в России значительно уступает официальным поставкам. 80% респондентов выбрали покупать машины через официальные поставки, 17,9% — предпочитают повершат покупки по параллельному импорту, а 1,5% заявили, что собираются или уже купили автомобиль в странах СНГ.

Ранее были названы автомобили, которые россияне стали покупать чаще.