Британия ввела санкции против грузинских чиновников

Британия ввела санкции против генпрокурора и замглавы МВД Грузии

Правительство Великобритании расширило санкционный список, включив в него четырех высокопоставленных грузинских чиновников, обвиняемых в нарушениях прав человека. Под санкции попали генеральный прокурор Грузии Георгий Габиташвили, первый заместитель министра внутренних дел Шалва Бедоидзе, заместитель начальника департамента специальных операций МВД Мирзе Кезевадзе и глава Специальной следственной службы Карло Кацитадзе, пишет РИА Новости.

В отношении указанных лиц введены меры по заморозке активов. Это решение является частью британской стратегии противодействия нарушениям прав человека за рубежом.

На днях мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе рекомендовал главе европейской дипломатии Кае Каллас не пугать Грузию санкциями.

2 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что принятые в Грузии законы об иностранных агентах и стандартах СМИ помешают интеграции страны в Европейский союз.

Ранее посол ЕС заявил о работе над санкциями против Грузии.