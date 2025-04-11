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В Британии заявили, что ЕС не участвует в планировании отправки войск на Украину

Глава минобороны Британии: ЕС не участвует в планировании отправки ВС на Украину
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Kin Cheung/AP

Институты Евросоюза не участвуют в процессе планирования возможной отправки войск на Украину в рамках усилий «коалиции желающих». Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Украине в штаб-квартире НАТО, передает ТАСС.

«[Заместитель председателя Еврокомиссии] Кая Каллас — отличный европейский лидер, однако ЕС не участвует в планировании в рамках «коалиции желающих»», — сказал Хили.

По словам министра, процесс планирования миротворческой миссии находится в «продвинутой фазе».

При этом Каллас на встрече «коалиции желающих» в НАТО заявляла журналистам, что в настоящее время не ясен даже формат возможного присутствия иностранных войск на Украине после прекращения огня.

До этого газета The Telegraph сообщала, что Лондон рассматривает вариант размещения военного контингента на Украине сроком на пять лет. Согласно плану, силы сдерживания будут направлены в страну, чтобы «удержать Россию от нарушения любого соглашения».

Ранее в Госдуме высказались о планах Британии разместить войска на Украине на пять лет.

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