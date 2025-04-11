План Великобритании по размещению своих войск на Украине свидетельствует о переходе Лондона к новой тактике против России. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Когда в Британии поняли, что Россию на поле боя не сломать, то решили перейти на другую тактику. То, что останется от Украины — вооружить, а мотивации у местных нацистов и так с избытком», — сказал парламентарий.

Белик добавил, что тактика Великобритании заключается в принуждении России разместить свои войска на границе. Таким образом, из российского бюджета должны уходить «огромные суммы», а инвестиционная привлекательность страны упадет, уточнил депутат. По словам члена думского комитета по международным делам, подобный план представляет собой «игру в долгую».

11 апреля газета The Telegraph сообщила, что Великобритания намерена разместить свои войска на территории Украины на пять лет. По информации издания, основная цель для отправки военного контингента состоит в подготовке и восстановлении украинской армии и предоставлении ей «необходимой передышки».

Ранее в МИД России раскрыли, как Европа готовит вторжение на Украину.