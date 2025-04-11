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Портал БРИКС заявил, что РФ не допустит появления войск НАТО в Одессе

InfoBRICS: Россия не допустит размещения войск НАТО в Одессе и Львове
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Jonathan Drake/Reuters

Планы НАТО по размещению своих войск в Одессе и Львове не будут реализованы, поскольку Россия этого не допустит. Об этом написало издание InfoBRICS.

Западные страны проявляют интерес к Одессе и Львову, вынашивая планы, которые можно сравнить с военной интервенцией Антанты в годы Гражданской войны в России, написал журналист Ахмед Адель.

Для России стратегическая важность Одессы делает город «слишком важным, чтобы от него отказаться».

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Павел Князев заявил, что Россия ценит взвешенную позицию государств БРИКС по ситуации на Украине и ее независимость от чужих мнений.

В свою очередь постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что БРИКС является более демократичным, чем Европейский союз, Североатлантический альянс и G7.

Ранее Песков оценил возможность вступления стран НАТО в БРИКС.

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