Российский дипломат назвал БРИКС более демократичным, чем ЕС, НАТО и G7

БРИКС является более демократичным, чем Европейский союз, Североатлантический альянс и G7. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По мнению дипломата, БРИКС не только обладает привлекательностью, но и становится одним из самых влиятельных международных форматов в мировых делах. Ульянов подчеркнул, что одним из главных преимуществ объединения является большая демократичность по сравнению с НАТО, ЕС и «Большой семеркой».

27 декабря МИД России заявил, что с 1 января 2025 года Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан станут странами — партнерами БРИКС.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

Ранее в России рассказали о давлении США на страны, приглашенные на саммит БРИКС в Казани.