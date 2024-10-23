Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков оценил возможность вступления стран НАТО в БРИКС

Песков: членство в НАТО или ЕС не является препятствием для вступления в БРИКС

close
Sergey Elagin/Picvario Media/Global Look Press

Членство какого-либо государства в НАТО или Европейском союзе (ЕС) не является препятствием для его вступления в БРИКС. Об этом в эфире телеканала НТВ заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал желание Турции присоединиться к объединению.

«С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС, каких-то возражений здесь нет», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что организация в принципе не требует от своих стран — членов и государств — партнеров выбирать сторону. Таким «очень любят» заниматься только в НАТО и ЕС, уточнил он.

В то же время представитель Кремля обратил внимание на отсутствие в БРИКС какой-то одной страны, претендующей на статус «стержня» объединения. Как сказал пресс-секретарь президента РФ, благодаря этому объединение становится еще более притягательным для других государств.

По словам Пескова, слухи о «расколе» внутри организации не соответствуют действительности. Страны — члены объединения продолжают реализовывать совместные проекты в сфере экономики и не воспринимают их как альтернативу инициативам, существующим на «каких-то других соответствующих платформах».

«В БРИКС никто не сотрудничает против кого-то, все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов», — добавил он.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее в НАТО высказались о сотрудничестве Турции с БРИКС.

Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами