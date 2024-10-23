Песков оценил возможность вступления стран НАТО в БРИКС

Членство какого-либо государства в НАТО или Европейском союзе (ЕС) не является препятствием для его вступления в БРИКС. Об этом в эфире телеканала НТВ заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал желание Турции присоединиться к объединению.

«С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС, каких-то возражений здесь нет», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что организация в принципе не требует от своих стран — членов и государств — партнеров выбирать сторону. Таким «очень любят» заниматься только в НАТО и ЕС, уточнил он.

В то же время представитель Кремля обратил внимание на отсутствие в БРИКС какой-то одной страны, претендующей на статус «стержня» объединения. Как сказал пресс-секретарь президента РФ, благодаря этому объединение становится еще более притягательным для других государств.

По словам Пескова, слухи о «расколе» внутри организации не соответствуют действительности. Страны — члены объединения продолжают реализовывать совместные проекты в сфере экономики и не воспринимают их как альтернативу инициативам, существующим на «каких-то других соответствующих платформах».

«В БРИКС никто не сотрудничает против кого-то, все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов», — добавил он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее в НАТО высказались о сотрудничестве Турции с БРИКС.