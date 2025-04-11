Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Встреча Путина и Уиткоффа длится около трех часов

Встреча Путина и спецпосланника Уиткоффа в Петербурге длится около трех часов
close
Kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге продолжается около трех часов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Переговоры состоялись в Президентской библиотеке. Со стороны российской делегации присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Белый дом в тот же день подтвердил визит Уиткоффа в Россию, подчеркнув его значение как очередного этапа на пути к установлению режима прекращения огня в Украине и, в перспективе, достижению мирного соглашения.

Подробности переговоров пока не раскрываются.

11 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков, анонсируя встречу Путина с Уиткоффом, сообщил, что она продлится «столько, сколько будет нужно Путину». На ней будут обсуждаться «аспекты украинского урегулирования», отмечал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее стало известно, что Уиткофф сказал Путину при встрече.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами