Встреча Путина и Уиткоффа длится около трех часов

Встреча Путина и спецпосланника Уиткоффа в Петербурге длится около трех часов

Встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге продолжается около трех часов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Переговоры состоялись в Президентской библиотеке. Со стороны российской делегации присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Белый дом в тот же день подтвердил визит Уиткоффа в Россию, подчеркнув его значение как очередного этапа на пути к установлению режима прекращения огня в Украине и, в перспективе, достижению мирного соглашения.

Подробности переговоров пока не раскрываются.

11 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков, анонсируя встречу Путина с Уиткоффом, сообщил, что она продлится «столько, сколько будет нужно Путину». На ней будут обсуждаться «аспекты украинского урегулирования», отмечал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее стало известно, что Уиткофф сказал Путину при встрече.