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Украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров по недрам

NYT: украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров по минералам
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Mariam Zuhaib/AP

В пятницу делегация с Украины прибыла в Вашингтон для нового раунда переговоров по минеральной сделке с США. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Киеве.

В материале отмечается, что переговоры продлятся два дня и будут отличаться техническим характером. В частности, участие высокопоставленных лиц не ожидается.

Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

Депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США. Он подчеркнул, что Киев не может принять условия, которые выдвинул Вашингтон, так как это фактически будет означать потерю экономического и государственного суверенитета страны.

В свою очередь, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что у украинской стороны есть свои «красные линии» по ресурсному соглашению Киева с Вашингтоном, речь идет о конституции страны, стремлении Украины в ЕС и международных обязательствах государства.

Ранее в Раде уличили Зеленского в желании «кинуть Трампа» в сделке по недрам.

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