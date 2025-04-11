В США сообщили, что госрасходы страны продолжают расти

WSJ: госрасходы США продолжают расти, несмотря на работу по их сокращению

Государственные расходы США с момента вступления Дональда Трампа в должность президента страны выросли на $154 млрд в сравнении с аналогичным периодом 2024 года во время президентства Джо Байдена, несмотря на усилия ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE) Илона Маска. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что деятельность DOGE, в рамках которой были уволены порядка 25 тыс. госслужащих и закрыто несколько крупных федеральных программ, пока не приносит желаемого результата.

The Wall Street Journal уточняет, что попытка сэкономить средства на фактической ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID) провалилась после того, как Верховный суд Соединенных Штатов указал на необходимость исполнить все ранее заключенные контракты.

За период с 20 января по апрель ведомству Маска удалось сократить только на $4 млрд расходы Министерства образования США, которое американские власти планируют постепенно ликвидировать, на $22 млн траты Администрации транспортной безопасности страны и еще несколько сотен миллионов по другим небольшим категориям расходов.

До этого сообщалось, что государственные расходы в США достигли в феврале рекордных значений в $603 млрд, несмотря «на гиперактивную кампанию» бизнесмена Илона Маска.

Ранее сообщалось, что Маск планирует вложить $100 млн в контролируемую Трампом организацию.