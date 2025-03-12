Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Маск планирует вложить $100 млн в контролируемую Трампом организацию

NYT: Маск хочет вложить $100 млн в контролируемую Трампом организацию
close
Kevin Lamarque/Reuters

Американский мультимиллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск намерен вложить $100 млн в подконтрольную президенту США Дональду Трампу стороннюю политическую структуру. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета New York Times (NYT).

По данным собеседников издания, партнеры Маска и Трампа в последние дни говорили о запланированном пожертвовании предпринимателя в пользу контролируемой главой государства организации. Таким образом, Маск станет первым сотрудником Белого дома, делающим столь крупные политические взносы во внешнюю структуру президента Соединенных Штатов.

В настоящее время неизвестно, выполнил ли предприниматель свои планы по вложению средств.

11 марта сообщалось, что пятеро миллиардеров, которые присутствовали на инаугурации Трампа, после его официального прихода к власти лишились в общей сложности $209 млрд. Это — Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Сергей Брин и Бернар Арно.

Ранее Маск возглавил рейтинг мультимиллиардеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами