СМИ: Маск планирует вложить $100 млн в контролируемую Трампом организацию

Американский мультимиллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск намерен вложить $100 млн в подконтрольную президенту США Дональду Трампу стороннюю политическую структуру. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета New York Times (NYT).

По данным собеседников издания, партнеры Маска и Трампа в последние дни говорили о запланированном пожертвовании предпринимателя в пользу контролируемой главой государства организации. Таким образом, Маск станет первым сотрудником Белого дома, делающим столь крупные политические взносы во внешнюю структуру президента Соединенных Штатов.

В настоящее время неизвестно, выполнил ли предприниматель свои планы по вложению средств.

11 марта сообщалось, что пятеро миллиардеров, которые присутствовали на инаугурации Трампа, после его официального прихода к власти лишились в общей сложности $209 млрд. Это — Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Сергей Брин и Бернар Арно.

Ранее Маск возглавил рейтинг мультимиллиардеров.