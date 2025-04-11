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Эрдоган призвал Евросоюз принять в свои ряды Турцию

Эрдоган: ЕС необходимо принять в свои ряды Турцию, чтобы решить текущие проблемы
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Depo/Global Look Press

Если Европейский союз хочет преодолеть актуальные трудности, то ему нужно принять Турцию в свои ряды в качестве полноправного члена. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии официального открытия Анталийского дипломатического форума (ADF2025), передает ТАСС.

«Давайте проявим необходимую волю для продвижения процесса нашего членства в Евросоюзе. Этот процесс не развивается, как хотелось бы иногда из-за страха, иногда из-за предрассудков, иногда из-за ряда игроков внутри Европейского союза», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что критика о том, что Анкара якобы отходит от своей цели войти в ЕС, не имеет оснований.

«Если ЕС хочет преодолеть свои проблемы и получить заслуженное представительство в новой мировой системе, он должен как можно скорее дать Турции место в Евросоюзе», — подчеркнул турецкий лидер.

В марте Эрдоган выступил с инициативой о вовлечении Турции в программу модернизации вооруженных сил Европейского союза.

Ранее в Турции опровергли информацию об охлаждении отношений с Россией.

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