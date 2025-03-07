Турция намерена принять участие в перевооружении Европы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой о вовлечении Турции в программу модернизации вооруженных сил Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС.

Турецкий лидер в ходе видеоконференции главы Евросовета Антониу Кошты с главами государств — партнеров ЕС подчеркнул заинтересованность Анкары в участии в программах по наращиванию оборонного потенциала ЕС, включая значительное увеличение финансирования предприятий военно-промышленного комплекса.

Он заявил о готовности турецкого ВПК, обладающего передовыми технологиями, внести свой вклад в укрепление европейской обороны и выразил желание присоединиться к программам ЕС по восстановлению Украины. Эрдоган также призвал к открытости будущих европейских оборонных инициатив для всех союзников.

«Наша оборонная промышленность, обладающая передовыми технологиями, готова внести свой вклад в укрепляющуюся оборонную сферу Европы», — сказал турецкий лидер.

До этого Эрдоган заявил, что власти Турции поддерживают идею о скорейшем прекращении огня на Украине, а также остановку атак на земле, в воздухе и на море.

Ранее в Турции опровергли информацию об охлаждении отношений с Россией.