Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС признал неспособность добиться гарантий безопасности Украины

Каллас заявила об отсутствии гарантий безопасности для Украины со стороны ЕС
close
David Mdzinarishvili/Reuters

Страны Европы не могут принять необходимые меры для обеспечения безопасности Украины. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее слова приводит британская газета The Guardian.

«Нет», — ответила глава евродипломатии на вопрос представителей СМИ, есть ли ясность по поводу конкретных гарантий безопасности Украины.

Каллас отметила, что страны ЕС не имеют четкого понимания, как можно добиться прекращения огня без того, чтобы оказать давление на российскую сторону.

«Разные государства — члены имеют разные мнения, диалог все еще продолжается», — уточнила она.

До этого немецкое издание Welt писало, что президент Украины вряд ли сможет рассчитывать на Европу в будущем как на гаранта безопасности, на самом деле в ЕС собралась не «коалиция желающих», а «коалиция нежелающих».

Ранее в Госдуме назвали встречу в Париже «саммитом ярых русофобов».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами