Welt: Зеленский вряд ли сможет рассчитывать на ЕС как на гаранта безопасности

Украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли сможет рассчитывать на Европу в будущем как на гаранта безопасности, на самом деле в ЕС собралась не «коалиция желающих», а «коалиция нежелающих». Об этом пишет немецкое издание Welt.

«Сомнительно, что Зеленский сможет в будущем рассчитывать на европейские страны и другие западные государства как на гарантов безопасности для Украины», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, созданная французским президентом Эммануэлем Макроном так называемая «коалиция желающих» на самом деле — коалиция нежелающих.

Париж и Лондон договорились отправить совместную военную группу на Украину, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон. Она займется реформированием ВСУ. Кроме того, европейцы после прекращения огня на Украине собираются отправить в страну «силы сдерживания» — их планируют разместить в стратегически важных местах страны. Украинский президент Владимир Зеленский при этом заявил, что ждет войско из европейских солдат, которые были бы готовы принять участие в боях на стороне Украины. О чем говорила «коалиция желающих» в Париже — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали встречу в Париже «саммитом ярых русофобов».