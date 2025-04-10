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Трамп рассказал о дальнейших планах США в политике повышения пошлин

Трамп: США могут продлить 90-дневную паузу в повышении пошлин на импорт
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Evan Vucci/AP

Соединенные Штаты могут продлить 90-дневную паузу по вопросу о повышении торговых пошлин в отношении иностранных государств. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

10 апреля Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%.

В среду американский лидер заявил, что Соединенные Штаты Америки приостанавливают действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран. Кроме того, Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее Трамп раскрыл, сколько США зарабатывают политикой пошлин.

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