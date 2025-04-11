Эксперт: власть США стояла на трех китах, которых Трамп хочет вернуть в стоило

Господство США всегда держалось на трех китах, которых глава Белого дома Дональд Трамп пытается вернуть в стоило, в том числе, вводя торговые пошлины. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Первый из них, по его словам, — это мощная промышленная база. Президент Соединенных Штатов путем тарифного давления намерен вынудить американские транснациональные корпорации вернуть свои заводы из Азии в США.

«Во-вторых, Штаты базировали свое могущество на возможности поднять большие деньги, потому что был низкий уровень госдолга. Сейчас уровень госдолга высокий. И третье — это Голливуд. В плане кино сложно кого-то сравнивать с Америкой, хотя, когда Голливуд стал чрезмерно увлекаться либеральной повесткой, и тут тоже возникли некоторые проблемы», — отметил Табах.

Получится ли у Трампа вернуть домой всех «китов», покажет время, добавил экономист.

2 апреля лидер США объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова Херд и Макдональд, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось.

Ранее Лукашенко заявил, что торговая война может перерасти в военное противостояние.