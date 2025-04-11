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В Госдуме рассказали, как Россия предотвратит появление британских солдат на Украине

Депутат Швыткин: РФ может ударить по пути проникновения ВС Британии на Украину
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия может нанести упреждающий удар по маршрутам предполагаемого проникновения британских военных на Украину, чтобы не допустить их появления в стране, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Мы категорически против какого-либо контингента на территории Украины, особенно со стороны Великобритании. Это первое. Второй момент <...> Мы должны предпринимать превентивные меры, в том числе по недопущению возникновения мыслей о размещении данного контингента на территории Украины. С этой целью возможно нанесение упреждающего удара по территории Украины по возможному пути проникновения контингента Великобритании на территорию Украины», — отметил депутат.

Швыткин подчеркнул, что британские военные на Украине станут законной целью для Вооруженных сил России, поскольку выступят на стороне украинской армии в конфликте.

«На мой взгляд, они не должны продержаться ни одного часа», — добавил депутат.

Он добавил, что Лондон может посмотреть сводки с линии фронта на Украине, если хочет испытать мощь российской армии.

Великобритания рассматривает возможность размещения на территории Украины военного контингента сроком на пять лет. По данным СМИ, это лишь один из нескольких планов, которые Лондон обсуждает с союзниками по «коалиции желающих». Основной целью развертывания войск газета называет помощь в подготовке и восстановлении ВСУ, а также предоставлении им «столь необходимой передышки». Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России сравнили план «коалиции желающих» с действиями шайки хулиганов.

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