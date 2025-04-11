Премьер Венгрии предрек «пошлинный мир» после торговой войны Трампа

Через один или два месяца торговая война, которую начали Соединенные Штаты, может перерасти в мир. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Сейчас ситуация развивается по спирали, в конце американцы по очереди придут к соглашению со всеми странами <...>. Это продлится месяц или два, не думаю, что это останется с нами надолго. Эта пошлинная война вскоре перерастет в пошлинный мир», — высказался глава венгерского правительства.

По мнению Орбана, использование пошлин — тактический прием президента США Дональда Трампа для улучшения позиций Вашингтона в мировой торговле. Он также заявил, что считает введение тарифов менее значимым событием для мировой экономики, нежели украинский конфликт или принятие Киева в ЕС, так как последние имеют долгосрочные последствия.

9 апреля США объявили, что приостанавливают действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

11 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и ЕС должны вместе противостоять запугиванию со стороны США и отстаивать свои интересы и международные правила.

Ранее Трамп рассказал о дальнейших планах США в политике повышения пошлин.