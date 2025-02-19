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Лавров высказался о восстановлении отношений с Европой

Лавров: РФ посмотрит, на каких условиях можно восстановить отношения с ЕС
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Если Европа в будущем захочет возобновить отношения с Россией, Москва подумает о возможных условиях, чтобы осуществить это, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если по истечении какого-то времени наши западные коллеги одумаются и захотят возобновить отношения, мы посмотрим, на каких условиях это можно будет сделать», — отметил министр иностранных дел.

Он добавил, что первый шаг должны сделать европейцы, поскольку Россия сейчас даже не думает об этом и занимается укреплением государства в интересах своего народа.

Тем временем послы 27 стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. В «черный список» попадут 13 банков, будет введен запрет на вещание еще восьми российских СМИ. Также сообщается, что ЕС запретит поставлять в РФ игровые консоли, контроллеры и джойстики для авиасимуляторов.

Кроме того, по данным Reuters, Евросоюз в рамках новых санкционных мер перестанет импортировать первичный алюминий из России.

Ранее в Евросоюзе признали победу России после переговоров в Саудовской Аравии.

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