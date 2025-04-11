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Индекс доллара рухнул на фоне тарифных войн

Индекс доллара США впервые с июля 2023 года опустился ниже 100 пунктов
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

На фоне развязанных президентом США Дональдом Трампом тарифных войн индекс доллара в ходе торгов 10 апреля впервые с июля 2023 года опустился ниже 100 пунктов — до 99,71 пункта. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, которые приводит CNBC.

Индикатор демонстрирует курс доллара по отношению к шести валютам — евро, фунту стерлингов, иене, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне. Чем он выше, тем сильнее доллар по отношению к другим валютам. Журналисты отмечают, что падение курса американского доллара сопровождалось распродажей американских акций и облигаций.

После победы Трампа на выборах президента в ноябре 2024 года индекс показывал уверенный рост и даже достигал локального максимума 13 января 2025 года, поднимаясь до 110,18 пункта. Однако первые действия главы Белого дома на президентском посту потянули валюту вниз, а объявление импортных пошлин ускорило процесс.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Позже американский лидер повысил тарифы на товары из Китая до 145%.

Ранее Трамп решил оставить без денег города, защищающие незаконных мигрантов.

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Тарифные войны Трампа
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