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Нарышкин пообещал продолжение диалога с США по обмену заключенными

Нарышкин: диалог с США по вопросу обмена заключенными продолжится
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Евгений Биятов/РИА Новости

Диалог с американской администрацией президента Дональда Трампа продолжится по различным направлениям, в том числе по вопросу обмена заключенными. Об этом ТАСС заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Диалог с новой администрацией Соединенных Штатов Америки, безусловно, продолжится по разным направлениям, в том числе и по вопросам, которые вы упомянули», — сказал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Накануне ФСБ России сообщила, что задержанного на Кипре по запросу США россиянина Артура Петрова обменяли при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов на осужденную за госизмену Ксению Карелину.

В прошлом году в России женщину приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США.

США со своей стороны освободили Петрова, который является гражданином ФРГ и России.

Мужчину задержали в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, которая предназначалась для производства вооружения для российской армии. Через год Петрова экстрадировали в США.

Ранее стало известно, как обсуждался обмен Карелиной на Петрова.

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