Лавров посоветовал Центральной Азии «перетерпеть» Каллас после ее слов о санкциях

Странам Центральной Азии нужно «перетерпеть» главу евродипломатии Каю Каллас, которая ранее заявляла о том, что этим государствам нужно «потерпеть» санкции против России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц Содружества Независимых Государств, передает ТАСС.

9 апреля Лавров прилетел в казахскую Алма-Ату ради встречи глав МИД стран СНГ.

Как отмечала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, на этой встрече главы МИД СНГ обсудят актуальные международные и региональные вопросы, а также сотрудничество стран Содружества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее Лавров рассказал об этапах открытия генконсульства РФ в Казахстане.