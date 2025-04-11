Лавров заявил о понимании США позиции РФ по территориальному вопросу Украины

Администрация президента США Дональда Трампа понимает, что Россия не вернет Украине территории, на которых проживают русские люди. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, передает ТАСС.

Министр напомнил, что Зеленский заявил в одном из интервью о ненависти к русским. Тогда украинский лидер подчеркнул, что это касается не только президента России Владимира Путина.

«Ну и что, такому человеку, даже гипотетически можно подумать [о том, чтобы] отдать этих людей? Да ни за что и никогда. И это понимание тоже есть у администрации Трампа, которая не раз публично говорила, что придется Зеленскому смириться и с территориальным вопросом», — сказал Лавров.

В конце марта министр иностранных дел России заявил, что Зеленский осознает шаткость своего политического положения. Лавров предположил, что президент Украине не склонен к компромиссам, понимая, что его поддержка ограничивается лишь кругами, придерживающимися националистических взглядов.

Ранее Лавров заявил, что Зеленский не представляют интересов огромной части украинцев.